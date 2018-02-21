В Краснодаре завершился чемпионат края по бадминтону

Турнир продолжался три дня, в течение которых были разыграны медали в индивидуальном, парном и смешанном разрядах.

Одним из главных претендентов на призовые места был краснодарец Артем Низовцев. В прошлом году он завоевал полный комплект наград: золото в миксте, серебро в паре и бронзу в одиночке.

«Турнир очень хороший, сюда приезжает много спортсменов. Здесь есть с кем поиграть. Турнир немного ниже уровнем, чем всероссийский, но тоже хороший», — сказал участник соревнований Артем Низовцев.

Начал спортсмен с яркой победы над Рагимом Гаджикеримовым из Гулькевичей. Но в итоге выше прошлогоднего третьего места подняться не смог. Третьим Низовцев стал и в парном разряде. Впрочем, эти награды позволили спортсмену получить путевку на турнир более высокого уровня — на майское первенство Южного федерального округа.

В этих февральских краевых соревнованиях приняли участие 55 человек. Они представляли шесть районов Краснодарского края, и ни один из этих районов без наград не остался. Больше всех завоевали краснодарские бадминтонисты — у них 21 медаль.

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