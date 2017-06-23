В Краснодаре завершился чемпионат края по женскому футболу

В соревнованиях принимали участие девушки от 14 до 19 лет. Борьбу за медали они начали в мае.

Всего за победу сражалось шесть команд. В финале чемпионата встретились «Магнолия» из станицы Новотитаровской и «Олимп» из Апшеронска. В итоге золотые медали завоевала команда из Динского района. «Магнолия» одержала победу со счетом 2:1. Однако победительницы признаются, что обыграть соперника было непросто.

«Были неудачи — первые игры, которые были в групповом этапе. Мы две игры сопернику проиграли, но потом собрались с силами и вышли в финал. И все-таки обыграли этого соперника», — рассказала игрок ФК «Магнолия» Анастасия Захарова.

Организаторы турнира отмечают, что количество девочек в футбольных секциях растет с каждым годом. Тренеры признают, что совсем недавно женский футбол был большой редкостью.

«Семь лет назад нам захотелось что-то новое придумать, какую-то экзотику. Раньше, семь лет назад, женский футбол ею был. Это сейчас он уже как повседневный вид спорта», — сказал старший тренер ФК «Магнолия» Арарат Исраэльян.

В чемпионате Краснодарского края девушки не просто боролись за победу. За игрой команд наблюдали и тренеры профессионального клуба «Кубаночка». Специалисты главного женского коллектива края отмечают, что на таком турнире можно отыскать талантливых футболисток. Возможно, в скором времени «Кубаночка» пополнит свои ряды, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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