В Краснодаре завершился чемпионат Росгвардии по дзюдо

Турнир прошел в краснодарском дворце спорта «Олимп», 11 апреля зрители увидели битву за Кубок директора федеральной службы войск Росгвардии и губернатора Краснодарского края.

Сборная Кубани оказалась сильнее сборной гвардейцев. Счет встречи — 3:2.

«Росгвардия уделяет огромное внимание всем видам единоборств, в том числе дзюдо, самбо и рукопашному бою. Наш, армавирский олимпийский чемпион Беслан Мудранов — тоже сотрудник Росгвардии», — сказал президент Федерации дзюдо и самбо Краснодарского края Рудольф Бабоян.

В первый соревновательный день 10 апреля прошел чемпионат войск Национальной гвардии. Участие в нем приняли 13 сборных из восьми округов.

«Уровень у соперников очень серьезный, много членов сборной страны. Я в том году выиграл здесь и хотел повторить результат», — отметил победитель соревнований Георгий Шмаков.

Золотые медали чемпионата завоевали армавирцы Мераб Маргиев, Степан Саркисян и Сергей Абьян. Еще три краевых спортсмена — Владимир Евгеньев, Давид Оганисян и Заурбег Алиев — взяли серебро. Медальный успех хозяев вывел Южный округ Росгвардии на первое место в командном зачете.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мероприятие посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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