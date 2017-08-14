В Краснодаре завершился чемпионат Южного федерального округа по боксу

В девяти весовых категориях разыграли медали. В шести из них первое место завоевали представители Краснодарского края.

По одному золоту — у боксеров из Калмыкии, Ростовской и Волгоградской области. В весе до 56 кг Чингиз Натыров оказался сильнее кубанца Егора Голикова. Спортсмен из Калмыкии отметил, что боксировать против хозяина соревнований — большое испытание.

«Парень местный, из Краснодарского края, неплохой очень, чуть моложе меня, но очень напористый. С большим желанием, рвением, стремлением, видно, что у него азарт в глазах, желание победить, каких бы трудов это ему не стоило. Дома, у себя на родине, он хозяин ринга. Очень сложно, конечно, было настраиваться. Может, это опыт сказался, но я обыграл его», — рассказал победитель турнира Чингиз Натыров.

Самая упорная схватка состоялась в весовой категории до 69 кг. Кубанцы Сергей Панян и Вадим Джумаев спорили за высшую строчку пьедестала. Во время боя Панян получил рассечение. Поединок приходилось несколько раз останавливать — кровь мешала спортсмену боксировать, однако не помешала одержать победу.

«На самом деле, просто неудобно, но я решил так: раз уж начал, надо продолжать. Раз уж вышел, то что бы ни было, нужно до конца боксировать, каким бы результат ни был», — сказал победитель турнира Сергей Панян.

Победители этого турнира вошли в сборную ЮФО. Лучшие боксеры юга страны 30 сентября начнут сражение за медали чемпионата России.

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