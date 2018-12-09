В Краснодаре завершился фестиваль «Венок дружбы народов Кубани»

В нем приняли участие коллективы из 18 муниципальных образований края, представляющие культуру 22 народов.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева участников приветствовал замдиректора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский.

«Поддерживать взаимное уважение народов, давать возможность всем желающим прикоснуться к богатству национальных традиций — главная цель фестиваля и один из приоритетов для нашего края. За 15 лет фестиваль не только внес огромный вклад в сохранение культурного богатства Кубани, он стал еще и ежегодным праздником, наполненным яркими выступлениями участников творческих коллективов со всего края», — сказал Халанский.

Фестиваль национальных культур «Венок Дружбы народов Кубани» проводится с 2002 года. Ежегодно он собирает более 1 тыс. участников и зрителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

1 / 4

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

2 / 4

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

3 / 4

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

4 / 4

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник