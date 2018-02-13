В Краснодаре завершился гандбольный турнир памяти Леонида Милиди

Участвовали в соревнованиях юноши 14-15 лет. За призы боролись десять команд. Победу одержал «Ставрополь-1». Этот коллектив в финале разгромил ровесников из Волгограда со счетом 30:18.

«Этот перелом был в конце первого тайма. Мы поймали, как говорят, кураж и просто оторвались. А они пали духом. Мы стремились к этой победе, были серьезно настроены», — считает победитель турнира Федор Грамматикопуло.

В матче за третье место состоялось дерби. Встречались «Краснодар-1» и команда «Краснодарского края». «Сборники» сразу вышли вперед. К перерыву вели со счетом 13:6. Во второй половине встречи соперник смог выровнять игру. Победа досталась краевой сборной, игроки которой такого результата от себя не ожидали. У соперников оказался более сплоченный коллектив.

«Они тренируются все в одном городе. У них спорткласс и шесть тренировок в неделю. Мы же тренируемся все в разных городах, не все вместе и четыре тренировки в неделю. Мы не рассчитывали вообще на медали, нашей главной целью было сделать комбинации и определенные наработки», — рассказал участник турнира Леонид Середа.

Еще два кубанских коллектива «Краснодар-2» и «Краснодар-3» заняли пятое и шестое места.

Турнир памяти прославленного гандбольного тренера Леонида Милиди прошел в Краснодаре в первый раз. Организаторы пообещали, что соревнования станут традиционными.

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