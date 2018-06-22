В Краснодаре завершился краевой кубок по гребле на байдарках и каноэ

22 июня в 15:46

По итогам турнира наибольшее количество золотых медалей завоевали краснодарские спортсмены.

В региональном первенстве приняли участие более 100 гребцов со всего края. Турнир проходил на базе краевого центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ.

Гребцы соревновались в заплывах на одиночных и двухместных байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок на дистанциях 200, 500 и 1 тыс. метров.

Кроме краснодарцев, достойно выступили спортсмены из Брюховецкого, Староминского, Динского и Тимашевского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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