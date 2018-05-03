В Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

В течение пяти дней на кубанскую воду выходили 300 спортсменов из 28 регионов страны. В последние два дня соревнований определялись победители на дистанции 500, 1 тыс. и 5 тыс. м.

У девушек в каноэ на 500 м быстрее всех преодолела Ксения Курач из Санкт-Петербурга. На финише она на корпус опередила чемпионку Европы Олесю Ромасенко.

«Как-то она у меня лучше получается, чем 200 м. Сейчас мы еще больше дорабатывали ее на тренировках. В целом довольна выступлением», — сказала победительница соревнований Ксения Курач.

Золотая медаль позволит петербурженке впервые в карьере попасть на чемпионат Европы. Победа Юрия Постригая на 500-метровке среди байдарочников стала, можно сказать, дежурной. Олимпийский чемпион Лондона первым пришел к финишу без видимых проблем.

«Ветер был достаточно плотный. Я уже более взрослый спортсмен среди гребцов. Но это — моя дистанция, я ее выиграл на чемпионате Европы, на чемпионате мира был в призах. Возвращаю старые традиции», — рассказал победитель соревнований Юрий Постригай.

Побороться за призы на международном уровне по результатам Кубка России получили право пятеро кубанских гребцов. В сумме они завоевали восемь золотых медалей и в начале июня отправятся на чемпионат Европы, который состоится в Сербии.

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