В Краснодаре завершился турнир по борьбе памяти Поддубного

Всего одна награда досталась зарубежному спортсмену. Бронзу в весовой категории до 130 кг завоевал кубинец Пино. Золото в этой дисциплине одержал представитель Кубани Сергей Семенов.

Дворец спорта «Олимп» на протяжении трех дней был полон зрителей. Впервые он принял соревнования по греко-римской борьбе такого уровня.

«Этот турнир очень конкурентный. Тяжело бороться, очень хорошие спортсмены. Могу сказать, мирового уровня», — сказал победитель Гран-при Рамазан Абачараев.

Абачараев — чемпион мира 2016 года. Он стал участником одной из самых зрелищных схваток турнира. В последний день соревнований, в финале весовой категории до 82 кг он встретился с Гаджимуратом Джалаловым. В начале схватки Рамазан пропустил прием, уступал со счетом 0:3. Но перевернул ход поединка и в итоге победил — 6:4.

В заключительный день Гран-при в дисциплине до 97 кг выступал Александр Головин из Новороссийска. В схватке за третье место своего оппонента Сергея Горяева кубанский борец одолел досрочно.

«Если честно, я и хотел закончить досрочно. На туше или 8:0. Я на это рассчитывал. Мы друг друга знаем, за ковром дружим, общаемся. На ковре все по-другому», — рассказал бронзовый призер турнира памяти Ивана Поддубного Александр Головин.

Всего кубанские спортсмены на соревнованиях завоевали три награды. Кроме бронзы Головина и золота Семенова, есть также серебро Алана Остаева в категории до 87 кг.

Краснодарский край на турнире представляли 12 спортсменов. Если говорить об общей численности, то в кубанскую столицу приезжали около 200 борцов из девяти стран.

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