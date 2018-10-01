В Краснодаре захоронили останки красноармейца Дмитрия Лаврикова

Останки советского бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, нашли в Смоленской области и передали родственникам в Краснодаре.

Церемония захоронения прошла в парке 30-летия Победы. Семья бойца приняла от поисковиков его личные вещи. Среди них котелок, благодаря которому смогли установить личность погибшего. Это Дмитрий Лавриков, пулеметчик 1906 года рождения. Внук бойца, который пришел на церемонию захоронения, оказался его полным тезкой.

«Чувство радостное и одновременно горестное. Горжусь, что деда нашли. Дети мои тоже очень обрадовались тому, что нашелся их прадедушка», — сказал внук красноармейца Дмитрий Лавриков.

Воин Красной армии Дмитрий Лавриков пропал без вести в 1941 году. Поиском родственников занималось региональное отделение движения «Бессмертный полк России» в Краснодарском крае.

«Это тот человек, которому мы говорим спасибо за его подвиг по защите нашей родины. И несомненно, мы благодарим ту молодежь, которая работает в поисковых отрядах и патриотических клубах», — отметил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Левитский.

После возвращения останки по просьбе потомков захоронили на кладбище на хуторе Ленина — там красноармеец проживал до войны.

Узнать больше о жизни Дмитрия Лаврикова и о том, как обнаружили его останки и нашли его родственников, можно здесь.

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