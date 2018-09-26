В Краснодаре захоронят останки красноармейца, обнаруженные в Смоленской области

Церемония пройдет 29 сентября.
Дмитрий Лавриков погиб в 1941 году. Останки воина обнаружили в Смоленской области в августе.
По подписанному котелку поисковики установили имя погибшего красноармейца. Жена Лаврикова жила в Краснодаре. Затем удалось найти внука погибшего. Родственники захотели похоронить останки воина на старом кладбище хутора Ленина рядом с могилой его жены.
В Краснодар прибудут поисковики, принимавшие участие в экспедиции и установлении личности погибшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Бессмертного полка».
Церемония состоится на площади у Выставочного зала Боевой славы в Парке имени 30-летия Победы. Захоронение воина пройдет на старом кладбище хутора Ленина в этот же день.
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