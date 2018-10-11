В Краснодаре женщина на электросамокате въехала в иномарку

ДТП произошло 10 октября около 7:00 в поселке Плодородном на улице Александровской.

По предварительным данным, 31-летняя женщина двигалась на электросамокате Xiaomi по дороге и врезалась в Toyota Camry, которая выезжала по второстепенной дороге. За рулем иномарки находилась 51-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала владелица самоката. Ей назначили амбулаторное лечение, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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