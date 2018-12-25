Авария произошла вечером 24 декабря. Столкнулись две иномарки.

Фото и видео с места ДТП выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись автомобили Bentley и Toyota Avensis. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хозяйка красного Bentley стала известна в соцсетях в ноябре: тогда она припарковала автомобиль на пешеходном переходе на улице Красной.

В полиции рассказали, что в течение 2018 года в отношении 41-летней жительницы Краснодара полицейские составили более 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник