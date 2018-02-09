В Краснодаре женщина нашла в сарае тело мужа

Это произошло утром 9 февраля в одном из частных домов на улице Пашковской.

По данным следствия, накануне вечером 60-летний хозяин дома ушел в хозпостройку и начал выпивать там алкоголь. Утром его жена зашла в помещение и обнаружила мужчину повешенным. Никаких записок погибший не оставил. Приехавшие медики констатировали смерть, на теле мужчины обнаружили признаки, характерные для самоповешения.

«По факту произошедшего назначили доследственную проверку, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Завгородний.

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