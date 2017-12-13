В Краснодаре женщина обнаружила тело бывшего мужа

Женщина 9 декабря пришла в гости в дом по улице Благоева и заметила следы крови.

«Она нашла тело бывшего мужа в ванной комнате. Мужчина вел аморальный образ жизни. На теле обнаружили повреждения, однако вскрытие показало, что он скончался от кардиомиопатии [первичного поражения сердечной мышцы]», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Сорокин.

Специалисты предполагают, что именно образ жизни погибшего стал причиной развития болезни.

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