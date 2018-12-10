В Краснодаре женщина печатала евро на принтере и расплачивалась ими в магазинах

Сотрудники полиции задержали фальшивомонетчицу.

В полицию поступила информация о том, что в нескольких магазинах обнаружили поддельные купюры номиналом 100 и 200 евро. Оказалось, что фальшивки сбывала 38-летняя женщина. Ее задержали. В квартире подозреваемой нашли цветной принтер, на котором она печатала деньги.

Установлено, что злоумышленница заходила в магазин вечером, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и еще не успела поменять валюту. Женщина предлагала рассчитаться за покупки евро по курсу ниже, чем принимают банки, приобретала что-нибудь на сумму не более 2 тыс. рублей и скрывалась. Правоохранители доказали причастность задержанной к трем фактам сбыта фальшивок.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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