В Краснодаре женщина под видом продавца меда обворовывала пенсионеров

В полицию с заявлением о краже денег из квартиры обратился 85-летний житель улицы Севастопольской.

Накануне домой к пенсионеру пришла неизвестная женщина и предложила купить банку меда. Согласившись, краснодарец завел ее в квартиру, где расплатился за товар. Продавец попросила заявителя вернуть банку, мужчина оставил ее в коридоре и ушел на кухню переливать мед. Выполнив просьбу, пенсионер попрощался с женщиной, а спустя некоторое время обнаружил, что из его комнаты пропало 15 тыс. рублей.

Мужчина описал правоохранителям внешность подозреваемой. Через два часа задержали 30-летнюю уроженку Ростовской области. Она созналась, что пришла домой к пожилому мужчине с целью совершения кражи. При досмотре у злоумышленницы изъяли деньги пенсионера, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Также оперативники установили, что подозреваемая причастна еще к двум аналогичным кражам. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Вернуться на ленту

Источник