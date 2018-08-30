В Краснодаре женщина пыталась тайно вынести из магазина джинсы и платье

Это произошло в ТРК «Галерея». В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

В УМВД России по Краснодару позвонили представители магазина одежды, расположенного в торгово-развлекательном комплексе на улице Головатого. Они сообщили о попытке кражи товара. На место выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что одна из посетительниц, находясь в примерочной, с помощью маникюрных ножниц срезала антикражные бирки с нескольких женских вещей — кардигана, платья и джинсов. После этого злоумышленница спрятала вещи в свой рюкзак и попыталась покинуть магазин. На выходе сработала специальная сигнализация.

Сотрудникам службы безопасности удалось остановить посетительницу. Ею оказалась ранее не судимая 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что одежду планировала оставить себе для личного пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на кражу, ей грозит до двух лет лишения свободы. Ведется следствие.

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