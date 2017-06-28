В Краснодаре женщина родила ребенка и оставила его на улице

В краевой столице 27 июня полицейские задержали женщину, которая бросила новорожденную дочь на улице.

В дежурную часть позвонили из родильного дома и сообщили, что в приемное отделение доставили новорожденную девочку, которую жители поселка Нового нашли на улице. Полицейские на месте опросили свидетелей и установили личность женщины, которая родила ребенка возле одного из частных домов, а после этого оставила его на дороге и скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Через час подозреваемую задержали, она шла пешком через поле в соседний населенный пункт. Ею оказалась 35-летняя уроженка Крымского района, она была пьяна. Женщину доставили в полицию, а оттуда отвезли в больницу.

В больнице женщина отказалась от своего ребенка и пояснила, что не нуждается в дальнейшей госпитализации. В ее отношении возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Женщине грозит до одного года лишения свободы.

Установлено, что ребенок находился на улице около двух часов. В настоящее время жизни новорожденной девочки ничего не угрожает.

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