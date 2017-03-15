В Краснодаре женщину обвинили в ложном доносе об изнасиловании в сауне

В Краснодаре в марте против местной жительницы возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос об изнасиловании.

В следственный отдел 11 февраля обратилась 28-летняя жительница Краснодара. Она сообщила, что накануне ночью отдыхала в сауне на улице Бабушкина в компании подруги и ее мужа. Компания выпивала алкогольные напитки. По утверждению женщины, в какой-то момент муж подруги ее изнасиловал.

По факту обращения провели доследственную проверку. По версии следствия, доводы заявительницы не нашли подтверждения. Провели несколько экспертиз, опросили очевидцев и сотрудников заведения. Вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела об изнасиловании, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в следственном отделе по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе по обвинению в совершении тяжкого преступления. Расследование продолжается.

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