В Краснодаре женщины смогут принять участие в «Шумном девичнике»

Во всех парках Краснодара в Международный женский день устроят праздничные гуляния. Для горожан подготовили выставки, концерты и мастер-классы.

В парке 30-летия Победы можно будет принять участие в «Шумном девичнике». В Чистяковской роще пройдет весенний велоквест. Поймать руками молнии и сделать свой собственный вулкан предложат посетителям в Городском саду — там состоится научное шоу «Открывашка». Тем, кто мечтал освоить оригами или роспись по батику, стоит приехать в «Солнечный остров». Для женщин здесь проведут мастер-классы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник