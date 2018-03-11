В Краснодаре жильцов третьего подъезда поврежденного при взрыве дома временно расселят

Такое решение принято 11 марта городским оперативным штабом по ликвидации последствий взрыва бытового газа в доме на улице Славянской, 75.

«Решение о временном расселении жильцов третьего подъезда — рекомендация экспертов, которые работают на месте ликвидации аварии. Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Жильцов третьего подъезда (20 квартир) разместят в гостинице «Кавказ», им также организуют трехразовое питание.

Также в третьем подъезде дома будет временно отключена подача газа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Жильцы трех подъездов в поврежденном от взрыва доме в Краснодаре вернулись в квартиры.

Жильцы четвертого подъезда дома на Славянской в Краснодаре получат выплаты по 10 тыс. рублей.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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