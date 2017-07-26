В Краснодаре житель Мостовского района угнал иномарку и попал в ДТП

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

На улице Фадеева произошла авария с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и КамАЗ. На место выехали сотрудники полиции.

Они установили, что за рулем иномарки находился 30-летний житель Мостовского района. У мужчины имелись внешние признаки опьянения. Он не смог предоставить ни водительское удостоверение, ни документы, дающие право управления машиной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. Мужчину доставили в отдел полиции. Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

Во время разбирательства правоохранители установили законного владельца иномарки. Удалось выяснить, что накануне он вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки у себя дома. После того, как хозяин жилища уснул, гость взял ключи от легковушки и уехал на ней. Сумма причиненного им ущерба составила 250 тыс. рублей. По словам задержанного, он взял автомобиль, чтобы покататься по ночному городу.

Известно, что мужчина ранее был судим за совершение кражи. Сейчас он находится под арестом.

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