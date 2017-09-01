В Краснодаре жителей улицы Восточно-Кругликовской ночью напугал громкий хлопок

01 сентября в 12:40

В полиции разбираются, что было источником звука, похожего на взрыв.

В дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение о том, что в районе улицы Восточно-Кругликовской произошел хлопок. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили два припаркованных автомобиля с повреждениями и фрагменты неустановленного предмета.

«Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о происшествии уточняется.

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