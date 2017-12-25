В Краснодаре жители многоэтажек подали 232 заявки на благоустройство дворовых территорий

В Краснодаре в декабре завершили прием заявок от жителей многоквартирных домов на благоустройство дворов в 2018 году.

Об этом говорили на заседании муниципальной общественной комиссии, курирующей комплексное благоустройство в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Заседание провел заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

«Сбор заявок от многоквартирных домов завершен, они рассмотрены, проведена их оценка по балльной системе. Окончательный перечень дворов, которые войдут в план работ на 2018 год, утвердим после того, как будет уточнен объем финансирования для города из федерального бюджета на эти цели на следующий год», — сказал Евгений Зименко.

С конца ноября до 21 декабря заявки на благоустройство принимал департамент городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара. Всего поступило 232 заявки от жильцов многоквартирных домов — в прошлом году их было 223. Все заявки рассмотрели на заседаниях муниципальной общественной комиссии. Каждой придомовой территории выставили баллы по нескольком критериям. Дополнительные баллы начислялись в том случае, если заявку на благоустройство также подали жители соседнего дома или домов. Всего прошло пять заседаний комиссии, 25 декабря подвели промежуточные итоги.

По итоговому количеству баллов определили приоритетность, такие дворы включат в план работ в первоочередном порядке после подтверждения объема финансирования. Речь идет об озеленении, асфальтировании, установке бордюров, монтаже освещения, замене или установке скамеек, урн, детских площадок, спортивных снарядов, в том числе уличных тренажеров.

С 2018 года обязательным станет финансовое участие жильцов в проведении благоустройства — им предстоит внести 1% от стоимости всех работ по обновлению инфраструктуры и внешнего облика своих дворов.

В Краснодаре в 2017 году благоустроили восемь внутридомовых пространств, включающих от пяти до 16 дворов. Всего — 81 придомовая территория, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани благоустроили 33 двора и девять общественных пространств. В 2018 году регион получит 1 млрд рублей на благоустройство.

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