В Краснодаре жителям дома с улицы Прокофьева требуется зимняя одежда и обувь

17 февраля в 16:44

В Краснодаре жителям сгоревшего 15 февраля шестиэтажного дома по улице Прокофьева, 3 требуется зимняя одежда, обувь и бытовая химия.

По состоянию на 12:00 в здание администрации Прикубанского округа на улице Атарбекова, 43 гуманитарную помощь передали 46 человек.

«Все принесенные горожанами вещи пройдут тщательную сортировку и будут распределены между жильцами пострадавшего дома в соответствии с их пожеланиями. В том числе будет обеспечена доставка нужных вещей тем, кто расселен в гостиницах Краснодара. Чтобы облегчить труд волонтеров, которые занимаются сортировкой гуманитарной помощи, будет лучше, если привезенная зимняя одежда и обувь будет упакованной и подписанной, с указанием размера, новая или с незначительной степенью износа. Особенно востребованы теплая одежда и обувь всех размеров, в том числе — детская», — рассказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, которая курирует в городском оперативном штабе по ликвидации ЧС вопросы, связанные со сбором гуманитарной помощи.

Жителям пострадавших квартир также необходимы средства бытовой химии, чтобы отмыть жилье от следов пожара. Это тряпки, швабры, различного вида губки и щетки, резиновые перчатки разных размеров, моющие средства, веники, а также мешки для мусора. Также по-прежнему требуются средства личной гигиены: зубные щетки, паста, туалетная бумага.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. В храмах Екатеринодарской епархии также проведут сбор средств для пострадавших. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 февраля поручил проверить все районы Краснодара на пожароопасность.

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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