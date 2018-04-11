В Краснодаре живут 422 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей

11 апреля в 21:24

Представители городской общественной организации «Непокоренные» 11 апреля провели встречу, приуроченную к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Мероприятие подготовила городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие председатель комитета ветеранов войны и военной службы городского совета ветеранов Александр Бабсков, представители администраций Краснодарского края и Краснодара.

«Мы должны донести правду о том времени нынешним и грядущим поколениям. Сегодня живые свидетели зверств нацистов встречаются с молодыми людьми, чтобы внуки и правнуки из первых уст услышали уроки истории», — сказала председатель городской организации несовершеннолетних узников Лилия Хоминец.

Во время встречи участники рассказали о преступлениях нацистов в концлагерях Бухенвальд, Освенцим, Заксенхаузен, Дахау.

В настоящее время в кубанской столице проживает 422 бывших несовершеннолетних узника. Всего в регионе осталось менее 9 тыс. жителей, имеющих удостоверения узников. Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных территориях действовало 14 тыс. концентрационных лагерей.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. Он установлен в память об интернациональном восстании узников Бухенвальда, произошедшем 11 апреля 1945 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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