В Краснодаре Зиповское кольцо начали перестраивать в перекресток

На месте работ 23 апреля побывал мэр Евгений Первышов.

Главе города рассказали о том, насколько после перестроения улучшиться качество движения. По словам экспертов, основная проблема на кольце была из-за того, что транспорт перекрывал левый поворот и выезд на Ростовское шоссе. Из-за этого образовывались пробки.

Решено уйти от кольцевого движения и создать Т-образный перекресток. Теперь со стороны улицы Колхозной выезд на Ростовское шоссе будет осуществляться с трех полос без светофорного регулирования.

Работы планируют завершить в конце июля, сообщается на станице помощника мэра Владимира Вербицкого в Facebook.

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