В краснодарских госпиталях в День защитника Отечества провели концерты

В госпиталях Краснодара 23 февраля краевые творческие коллективы провели концерты, посвященные Дню защитника Отечества.

В клиническом госпитале для ветеранов войн имени Красновитова выступил государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии. Перед концертом к зрителям обратились председатель краевого совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Шендрик и главный врач госпиталя Сергей Исаенко.

Для военных, находящихся на лечении в филиале № 2 окружного клинического госпиталя, выступили солисты шоу-театра «Премьера». Они исполнили такие композиции, как «Русское поле», «Богатырская сила», «Гляжу в озера синие», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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