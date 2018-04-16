В краснодарских МФЦ молодые мамы выстроились в очереди

Запись в детские сады на полный день в многофункциональных центрах началась 16 апреля.

Жительницы города выстроились в длинные очереди к окошку специалистов. При этом сотрудники МФЦ уверяют: записать ребенка в сад можно в любом центре независимо от прописки. Принимать заявки будут на протяжении нескольких месяцев.

«Период подачи заявления действует по 15 июля, соответственно, у нас впереди еще три месяца. Хотелось бы отдельно обратить внимание, что брать детей с собой нет необходимости! Достаточно предоставить свидетельство о рождении. У нас в среднем МФЦ посещают в день 7 тыс. человек. За сегодняшний день обратилось уже 11 тыс., из них 7 тыс. только на эту услугу», — рассказал и. о. директора учреждения «МФЦ Краснодарского края» Валерий Середа.

В Краснодаре работает шесть многофункциональных центров. Специалисты принимают во всех районах города.

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