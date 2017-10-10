В краснодарских трамваях и троллейбусах продолжат устанавливать табло и информаторы

В декабре планируют установить комплекты светодиодных табло в 14 троллейбусах и радиоинформаторы — в 11 трамваях.

Работа ведется в рамках муниципальной программы «Доступная среда».

По данным департамента транспорта и организации дорожного движения, в Краснодаре комплектами светодиодных табло для информирования пассажиров о маршруте оборудовано 85,2% общественного транспорта, в общей сложности 557 машин: 268 трамваев, 119 троллейбусов и 170 автобусов.

Радиоинформаторами оснащено 56% подвижного состава — 165 трамваев, 43 троллейбуса и 158 автобусов. Голосовое оповещение нацелено, прежде всего, на горожан с проблемами со зрением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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