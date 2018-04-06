В краснодарских ТРЦ МЧС нашло нарушения пожарной безопасности

В краевой столице 6 апреля прошло итоговое совещание под руководством первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко.

Комплексные учения и проверки провели в десяти объектах. Во время учений выявили системные недостатки, допущенные руководителями ТРЦ, связанные с состоянием пожарной автоматики, путей эвакуации и со знаниями обслуживающего персонала своих обязанностей.

«Всем руководителям торгово-развлекательных центров разработаны и будут направлены рекомендательные письма об устранении выявленных нарушений с предложенными мероприятиями по предотвращению возникновения негативных последствий при возникновении возможного пожара или иных ЧС природного или техногенного характера на объектах», — цитирует начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина пресс-служба ведомства.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин отметил, что следует ввести в регионе специальные метки, которые будут предупреждать жителей Краснодарского края о торговых центрах, не соблюдающих требования пожарной безопасности.

«Может, подумать насчет нестандартных мер? Гостиницам присваивают звезды, а мы будем присваивать метки за безопасность, и, если небезопасно, то будет висеть метка: «Небезопасно», а вы уже сами думайте — хотите ли идти туда, вести детей. И пока не исправят ситуацию, будет метка висеть. Или на сайте своем опубликуем, или еще в какой-то форме», — сказал Сергей Капустин.

Он отметил, что во время проверки торговых центров региона, которая прошла после трагедии в Кемерове, выявили многочисленные недостатки.

«Ни к одному ТЦ у нас подъехать спецтехнике невозможно без помех, проблема с гидрантами. Висит много рекламы косметики, носков, чего угодно, и на этом фоне не видно наших традиционных сниповских зеленых табличек запасных выходов — так давайте безопасность тоже будем рекламировать», — сказал министр.

По его мнению, решение большинства проблем не требует больших затрат, но нужны административные действия. Например, чтобы посетители ТЦ не парковались над пожарными гидрантами, достаточно установить недорогие пластиковые ограждения.

В свою очередь глава регионального ГУ МЧС Александр Тарарыкин сказал, что принимать решение о введении меток сходу не стоит, но «тема должна получить продолжение», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 25 марта произошло возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Число погибших при пожаре — 64 человека, большинство из них дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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