В Краснодарский край приедет поезд-музей

Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД с 3 апреля начнет работу на участке Северо-Кавказской железной дороги.

В течение трех недель передвижной музей побывает в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Чечне. Так, 8 апреля состав прибудет на станцию Горячий Ключ, 9 апреля — Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, 15 апреля — Краснодар-1, 16 апреля — на Тихорецкую, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Экспозиция приурочена к 80-летию ревизорского аппарата РЖД. В составе поезда 11 выставочных вагонов. В связи с Годом экологии в состав поезда включили вагон, посвященный энергосбережению, энергоэффективности и экологической безопасности. Здесь представлены комплексы обезвреживания и очистки отходов, тепловозы с двигателем, работающим на сжиженном природном газе.

Комплекс будет работать с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Для детей до 18 лет, учащихся, студентов и пенсионеров посещение музея бесплатное.

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