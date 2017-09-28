В Краснодарское авиаучилище по приказу Шойгу приняли еще одну девушку

28 сентября в 19:23

В итоге на первый в истории РФ курс военных летчиц зачислили 16 человек.

Абитуриентка из Пермского края Анна Щербакова стала 16-й курсанткой первого набора среди девушек в Краснодарском авиационном высшем военном училище летчиков. Ее зачислили по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, которому пермячка, не добрав всего один балл, написала письмо с соответствующей просьбой.

С такими же обращениями к Шойгу выступили представители Чайковского государственного института физической культуры, где девушка проходила обучение на первом курсе до поступления в авиационное училище, и ее спортивные тренеры, которые положительно отзываются о кандидатке и поддерживают ее стремление.

Представители Минобороны РФ передали эти послания главе военного ведомства, который, ознакомившись с ними, решил помочь абитуриентке, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории начнет готовить военных летчиц. Первых летчиц зачислили в краснодарское авиаучилище 24 сентября.

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