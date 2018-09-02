В краснодарское летное военное училище поступили 15 девушек

Всего на первый курс зачислили более 400 человек.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство второй год подряд объявлило набор девушек в летное училище — в прошлом году впервые в новейшей российской истории 16 девушек. Как ранее сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в Минобороны не пожалели о своем решении, так как девушки показывают хорошие результаты.

В День знаний на плацу училища состоялся посвященный началу учебного года митинг, в котором приняли участие представители командования Воздушно-космических сил, училища, представители общественных организаций и Русской православной церкви.

После митинга военнослужащие и ветераны, имеющие опыт участия в боевых действиях, провели с курсантами уроки мужества.

Фоторепортаж о том, как в Краснодаре отбирали первых военных летчиц, смотрите здесь.

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