В краснодарской гимназии № 23 откроют новый корпус на 400 мест

В нем будут размещены начальные классы, это позволит ученикам заниматься в одну смену.

В новом здании три отдельных входа, в том числе адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Цветовые решения на каждом этаже выполнены в разных цветовых гаммах — синей, зеленой и розовой. Такое дизайнерское решение — инициатива родителей.

— Мы очень ждали, спасибо не просто за школу, а за современное, модернизированное учреждение. От своего лица, от всех родителей можем обещать, что будут дети самыми здоровыми.

— Огромное спасибо и строителям, потому что за такой короткий срок построить такую современную школу по всем абсолютно стандартам практически невозможно.

Вместе с родителями новострой принимал мэр Евгений Первышов. Здесь планируют разместить начальные классы. А к зданию основной школы ведет переходная галерея.

«Гимназия считается у нас одной из самых лучших и престижных. Здесь большая очередь, записаться невозможно, конкурс как в университете. Увеличение учебных площадей — приоритетная задача каждого муниципалитета», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов

В новом корпусе столовая с организацией системы питания по типу шведского стола, просторный актовый зал с большими светодиодными экранами. Предусмотрены гримерки, костюмерные, дополнительные санузлы за кулисами. Оборудованием и тренажерами оснащен новый спортзал.