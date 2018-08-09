В краснодарской Чистяковской роще пройдет армейский спортивный праздник

Мероприятие «Зарядись энергией с Росгвардией» стартует 12 августа в 9:00.

В празднике, посвященном Дню физкультурника, примут участие военнослужащие Росгвардии и их дети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Жители и гости города смогут увидеть многочисленные спортивные состязания, в которых росгвардейцы поборются за первенство в военизированной эстафете и упражнениях военно-спортивного комплекса.

Программа праздника также будет включать показательные выступления тяжелоатлетов.

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