В краснодарской детской больнице произошло задымление

Сообщение о задымлении в чердачном помещении соматического отделения Детской краевой клинической больницы на улице Площадь Победы поступило 28 марта в 22:21.

В 22:22 подразделения МЧС выехали на место. Спасатели провели эвакуацию пациентов и медперсонала — всего 131 человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Все эвакуированные временно были размещены в хирургическом отделении. Сейчас все вернулись в здание.

Было задействовано 56 человек и 20 единиц техники. От МЧС России — 41 человек и 11 единиц техники.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для выявления причины задымления. Также на месте оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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