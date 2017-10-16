В краснодарской филармонии пройдет фестиваль национальных культур

В мероприятии примут участие более 20 творческих коллективов и солистов.

ХVI городской фестиваль национальных культур «Краснодар — город межнационального сотрудничества» состоится 19 октября в концертном зале филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. В нем примет участие ансамбль грузинского танца «Ивериа», корейский ансамбль «Кым-Канг», ансамбль греческого танца «Понтос», ансамбль адыгского танца «Ошхамаф», еврейский творческий коллектив «Авив», ансамбль армянского танца «Нор шунч», ансамбль дагестанского танца «Ритмы гор», вокально-инструментальный ансамбль «Кубанская бандура».

Гостями фестиваля станут председатели и члены национально-культурных объединений, общественники, преподаватели и студенты, члены клубов интернациональной дружбы.

Начало концертной программы — в 18:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник