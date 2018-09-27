В краснодарской филармонии пройдет премьера балета «Эсмеральда»

Государственный балет Кубани 10 и 13 октября представит постановку по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

«Собор Парижской богоматери» экранизировался 14 раз, существует также две оперы. Над краснодарской постановкой работал балетмейстер Мелкон Хачикян.

«Эсмеральда» — драматическая история юной цыганки и уродливого горбуна Квазимодо. Девушка по имени Эсмеральда своей красотой привлекает к себе внимание мужчин. Среди них — архидьякон Собора Парижской Богоматери Клод Фролло, молодой поэт Пьер Гренгуар и звонарь Квазимодо.

Зрителей ждут 10 и 13 октября в 16:00, сообщает пресс-служба краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

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