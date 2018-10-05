В краснодарской филармонии пройдет юбилейный концерт «Виртуозов Кубани»

Концерт к 25-летию государственного русского народного оркестра состоится 12 октября.

Оркестр был создан в 1993 году. Сейчас это высокопрофессиональные музыканты. Репертуар оркестра построен на балансе народной музыки, традиционных и современных ее аранжировок, и классики. За годы на сцене коллектив ни разу не повторил программу, каждый концерт — новые произведения.

Юбилейная программа представит лучшие произведения за 25 лет творческой жизни коллектива, выступят друзья и коллеги.

Руководитель, народный артист России Анатолий Винокур считает, что оркестр — это живой организм, семья, которая создается не один год. По его словам, несмотря на то, что большой коллектив состоит из людей разного характера и темперамента, важно, что для всех музыка — это образ жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник