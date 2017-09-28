В краснодарской клинике «Будь здоров» открылось детское отделение

В новом отделении будут работать 20 врачей различных направлений.

Перерезали красную ленту — и за работу. На экране над кабинетом врача загорелось имя и отчество первых пациентов. Специалисты клиники осмотрели юных посетителей, а для их мам устроили небольшую экскурсию по новому отделению.

«Хорошо, что мы могли себе позволить открыть педиатрию, причем открыть сейчас, перед началом сезона, когда дети идут в школу, когда мама о них беспокоится, и мы в трудную минуту всегда готовы помочь», — сказал генеральный директор сети клиник «Будь здоров» Вячеслав Новиков.

Прием ведут врачи 17 специальностей: среди них педиатр, хирург, невролог, ЛОР. Доктора работают по медицинским стандартам, а качество оказанных услуг пациент может оценить сразу после выхода из кабинета.

«Наши доктора проходят обучение, специфическое для клиник. Здесь мы в основном учим правильно общаться с пациентом, так, чтобы он чувствовал заботу о себе, внимание и доверял нашему врачу», — отметила директор филиала клиники «Будь здоров» Светлана Машкова.

В честь открытия отделения весь октябрь записаться на прием можно со скидкой.

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