В краснодарской «Типографии» покажут фильм Инго Нирмана «Армия любви»

Встреча с немецким писателем и художником, а также премьерный показ в России его фильма пройдут 29 ноября в 19:00.

Фильм, стилизованный одновременно под рекламу и политическую пропаганду, рассказывает о деятельности «Армии любви», которая своей главной задачей видит борьбу с одиночеством и неудовлетворением. Среди членов этой волонтерской организации и одновременно актеров фильма — редактор платформы e-flux и художница Джульета Аранда, перформеры Таррен Джонсен и Мари Голюке, социолог Синтия Шольтен.

Одетые в костюмы Hood by Air, сшитые специально для фильма, они взаимодействуют со своими клиентами — «непривлекательными» людьми и, в первую очередь, инвалидами, чье сексуальное желание оказывается исключено из символического порядка романтической любви.

Нирман проведет лекцию «Заметки о любви (в эпоху неолиберализма)». Он расскажет, почему считает эту ситуацию следствием капитализма, а концепцию «свободной любви» — неолиберальной идеей, идущей в разрез с настоящей свободой и равенством утопического общества, сообщается на сайте КЦ «Типография».

Впервые фильм показали в рамках IX Берлинской биеннале современного искусства в 2016 году.

Показ состоится в рамках выставки Артура Жмиевского «Реализм», посвященной инвалидности и ее социальным и политическим аспектам.

Совместный показ фильма и лекция Инго Нирмана станут первым событием в рамках сотрудничества Московского музея современного искусства и Центра современного искусства «Типография».

Показ фильма и встреча с Инго Нирманом в Образовательном центре MMOMA в Москве состоится 30 ноября в 19:00.

Инго Нирман — немецкий писатель, журналист и художник. Среди его художественных работ — документальный фильм и сборник текстов «Будущее искусства», проект «Голосуй», платформа Fiktion. Живет и работает в Базеле и Берлине.

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