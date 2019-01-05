Документальный фильм создан к 100-летию музея имени А. С. Пушкина. Показ состоится 6 января.

Картина создана студией «Намедни» при участии Фонда Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Дмитрия Рыболовлева, сообщается в группе «Типографии» в Facebook.

Премьера состоялась 31 мая 2012 года на «Первом канале». В отдельных сценах снялись Олег Табаков, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Владимир Зайцев и другие.

Начало показа в 17:00.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник