В краснодарской «Типографии» пройдет цикл лекций о современном искусстве

Первая лекция «Объект» состоится 15 июня.

«На первой лекции исследуем феномен «найденного объекта» и поговорим о том, как инсталляция стала одним из главных медиумов современного искусства. Будет рассмотрено отношение к предмету в таких направлениях как кубизм, дадаизм, флюксус, поп-арт, концептуализм», — рассказали в пресс-службе КЦ «Типография».

Лектор — участник арт-группировки ЗИП художник Эльдар Ганеев. Начало — в 19:00. Вход свободный.

В цикл также войдут лекции «Изображение», «Пространство», «Текст» и «Процесс».

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