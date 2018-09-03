В краснодарской «Типографии» пройдет лекция «Художники, зависимые, заключенные»

Художница и куратор Катя Шадковская 6 сентября расскажет об особенностях взаимодействия с зависимыми и заключенными.

Шадковская долго сотрудничает с организациями, популяризирующими культуру и искусство среди зависимых или связанных с криминалом людей, для которых доступ к культуре искусству чаще всего оказывается ограничен. Художница пытается преодолеть эту ситуацию, организуя серию образовательных и арт-терапевтических проектов, в которых принимают участие психотерапевты, активисты, историки искусства, музыканты и художники.

С 2012 года художница провела подобные курсы в 11 центрах реабилитации для зависимых, в трех детских колониях и 16 тюрьмах в Польше. В них приняли участие Павел Альтхамер, Артур Жмиевски, Зузанна Янин и многие другие. На встрече в «Типографии» Шадковская поделится своим опытом работы.

Катя Шадковская живет и работает в Варшаве и в России. Закончила Академию искусств в Варшаве. Ее работы были показаны на выставках в центре современного искусства «Уяздовский замок» в Варшаве, в ЦВЗ «Манеж» и Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина в Москве, в центре современного искусства «Арсенал» в Познане и других. С 2014 года занимается документальным кино.

Как куратор занимается польским и российским современным искусством, работает в тюрьмах, центрах реабилитации для зависимых, подростковых колониях, центрах для беженцев. Cреди ее проектов — «Интегрированные действия в тюрьмах», «Интегрированные действия в Монаре», PAROL! и другие, сообщается на сайте «Типографии».

Вход на встречу бесплатный, начало — в 19:00.

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