Лекцию 24 января прочтет искусствовед и музеолог Анна Ткачева.

На встрече расскажут, как зародилось и развивалось коллекционирование в России и на Западе, когда появились первые коллекционеры искусства и почему многие величайшие музеи были основаны меценатами.

Лектор также пояснит, есть ли сейчас достойные продолжатели традиций Щукина и Морозова, и что собирают они сами, сообщает пресс-служба КЦ «Типография».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре современного искусства 21 декабря представили более 50 работ российских авторов, которые находятся в коллекциях патронов «Типографии».

Фоторепортаж с открытия выставки «Своя история» смотрите здесь.

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