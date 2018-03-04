В краснодарском аэропорту объяснили ситуацию с задержкой рейсов

В компании «Базэл Аэро» подчеркнули, что речь идет о кратковременных трудностях, связанных с непогодой.

«В расписании рейсов Международного аэропорта Краснодар 4 марта возможны незначительные изменения, связанные со снегопадом в Москве. По данным на 13:30, с начало суток время ожидания вылета московских рейсов не превышает 20 минут», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 марта из-за непогоды задержали вылет и прилет нескольких рейсов.

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