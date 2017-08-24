В краснодарском аэропорту встретили медалиста ЧМ по борьбе Маряняна

Кубанский борец греко-римского стиля Степан Марянян вернулся с бронзой.

Поздравить призера приехали коллеги, родственники и друзья. Борец признался, что приятно удивлен. Отметил, что награда, которую он завоевал, принадлежит не только ему.

«Я посвятил стране эту медаль. Я боролся в День государственного флага России. Посвятил своей стране, Родине, Кубани, можно сказать, Динскому району, станице Динской», — поделился бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Степан Марянян.

По кубанской традиции спортсмена и его тренера встречали хлебом-солью, песнями и плясками. Но долго праздновать победу и расслабляться, говорят триумфаторы, времени нет.

«У нас отдыха нет, сразу надо работать. Просто уже нагрузки будем определенные соблюдать. Без работы нельзя, организм нельзя в лености держать. Нужно работать», — сказал заслуженный тренер России Игорь Иванов.

Путь Маряняна к третьей ступени пьедестала был непростым. На чемпионате мира спортсмен провел пять поединков. В квалификационном раунде и 1/8 россиянин одержал победу, но в четвертьфинале оступился и проиграл Кеничиро Фумита из Японии. Впрочем, несмотря на поражение, шансы на медаль оставались. Необходимо было, чтобы японец не проиграл в полуфинале. Фумита одержал победу, Марянян получил шанс побороться за бронзу. Сначала кубанец выиграл утешительный бой, а затем в схватке за третье место поборол Каныбека Жолчубекова из Киргизии.

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