В краснодарском аэропорту встретили победителей Сурдлимпийских игр

Из турецкого Самсуна кубанские спортсмены привезли 18 медалей.

Отличился каждый из 12 участников соревнований. Легкоатлет Алан Тыщенко завоевал сразу три золота. Спортсмен из Новопокровского района сначала стал сильнейшим в беге на 400 м с барьерами. Затем выиграл финальный забег в барьерном беге на 110 м. Третье золото досталось ему в эстафете 4 на 400 м.

«Для меня это было тяжелое соревнование. Участников было очень много. Но выиграл 400 с барьерами, и 110 с барьерами. Все отлично. Моя мечта была, и я взял золото», — поделился Тыщенко.

Сразу две медали — в прыжках в длину. На третьей ступени пьедестала Сурдлимпиады оказалась краснодарка Анджела Алемсеитова. На первом месте — спортсменка из станицы Павловской Марина Гришина. Она завоевала еще одно золото, в эстафете 4 на 100 м, и бронзу в беге на 100 м. Алемсеитова стала третьей в тройном прыжке.

«Две золотые медали и одна бронза. Спасибо моей семье, моим близким, моему тренеру. Всем большое спасибо, кто меня поддерживал. Стометровка была очень сложная, а потом все было нормально», — рассказала Марина Гришина.

Две награды соревнований — у 15-летней теннисистки Полины Смирновой. Сочинская спортсменка завоевала золото в миксте и серебро в одиночном разряде.

Вторыми стали и российские гандболисты. В финале сборная уступила хозяевам. В составе серебряных призеров — сразу восемь представителей Кубани.

«Наконец-то все узнали, что есть глухой гандбол. Извините, что я так сказал, может, это неправильно. В мужском гандболе мы серебряные призеры — это нормально», — подчеркнул заслуженный тренер СССР Виталий Барсуков.

Кубанские спортсмены сегодня принимают поздравления. А первыми с наградами их поздравили встречающие — родители, друзья, представители министерства физической культуры и спорта края.

«Мы шли по нарастающей. В 2009 году в Тайбэе у нас один участник. В 2013-м в Болгарии — шесть. Сейчас 12 человек поехали. Все вернулись с медалями. Все ребята проявили супербойцовские качества», — сказал руководитель центра паралимпийской подготовки Краснодарского края Геннадий Литвинов.

Краснодарский край — лидер среди регионов страны по охвату физической культурой и спортом инвалидов. Спортом среди них занимаются более 62 тыс. человек. Сборной России в целом заняла первое место в общекомандном зачете — 199 медалей. Это в два раза больше, чем у ставшей второй Украины и почти в четыре раза больше, чем у Южной Кореи.

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